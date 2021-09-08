Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede? 20 bin kişiye istihdam sağlayacak!

Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede? Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatılarak "Serbest Bölge'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Batı Anadolu Serbest Bölgesi hakkındaki detaylar…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Kararı'yla İzmir'de kurulması planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını, böylece İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedeflediklerini bildirdi. AA'nın aktardığı habere göre, Muş, Twitter hesabından söz konusu serbest bölgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEDİR? (20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK)

İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan iş sahası.

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEREDE?

Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz."

Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek "Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak." ifadesini kullandı.