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Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 19:31

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı  Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu,  sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur  ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek.
 
Hava sıcaklığı Muğla ve çevrelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer  yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 
 
Yağışlar, bugün akşam saatlerde Antalya'nın merkezi, Serik ve Manavgat  ilçeleri ile Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer  kuvvetli olacak.
 
    
Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus  görülecek.
 

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Batı Akdeniz yağış uyarı
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