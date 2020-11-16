Batan teknede kaybolmuştu! Cansız bedeni, Yunan adasında bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erden (32), Uğur Soydan (27) ve kuzeni Hasan Soydan (32), balık tutmak için 8 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Enez'e gitti. 3 kişi, Enez Limanı'ndan Kemal Abay'a ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı balıkçı teknesine binip, Saros Körfezi'ne açıldı.

Ancak bir süre sonra 4 kişinin olduğu tekne, fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat Erden, yaklaşık 4 saat yüzerek, karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hem havadan hem de denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Uğur Soydan da bir süre sonra sağ kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Arama- kurtarma ekipleri, cumartesi günü, saat 09.30 sıralarında, ilçe sahili açıklarındaki Boztepe Burnu mevkisinde Hasan Soydan'ın cansız bedenine ulaştı.

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