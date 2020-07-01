Bataklıkta o çıktı: Escobar Nejat

Türk Escobar olarak bilinen Nejat Daş’ın ismi ilk kez 1992’de gündeme geldi. ‘Kısmetim-1’, Pakistan’ın Karaçi Limanı’ndan yüklediği 3 ton 100 kilogram eroinle Akdeniz’in uluslararası sularında seyir halindeyken Türk güvenlik kuvvetlerince operasyon düzenlenince mürettebatı tarafından 15 Aralık 1992’de batırıldı. Olayla ilgili İstanbul 2 No’lu DGM’de yargılanan Nejat Daş, 5 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daş’ın cezası Yargıtay tarafından onandı.
DGM’DE YARGILANMIŞTI
Daş, 7 Ocak 1993’te ise Akdeniz’in uluslararası sularında 11 ton 39 kilo 550 gram esrar ve 2 ton 568 kilo 10 gram baz morfin yüklü halde ele geçirilen ‘Lucky-S’ gemisiyle ilgili İstanbul 1 No’lu DGM’de tutuklu yargılandı.
JANDARMADAN KAÇTI
Sinop Cezaevi’nden duruşma için getirildiği İstanbul’da 8 Kasım 1994’te firar etti. 11 Kasım 1994’te hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılan ve Kırmızı Bülten’le uluslararası düzeyde aranan Daş, İstanbul 1 No’lu DGM’de gıyabında yapılan yargılama sonucu 16 Mart 1995’te 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 24 yıla indirildi. Kendisine nezaret eden jandarmaların elinden Beyazıt’ta kaçan Daş, Samsun’dan ‘Mehmet Kartal’ adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla Ro-Ro gemisine binerek Ukrayna’nın Novorossisk Limanı’na, oradan da Moskova üzerinden uçakla Romanya’nın Bükreş kentine geçti. 7 Temmuz 1997’de İspanya’nın başkenti Madrid’de 14 kg eroinle yakalanan Daş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi, 2003’te serbest bırakıldı.
İSPANYA İADE ETTİ
Daş, aynı yılın aralık ayında ele geçirilen 70 kg uyuşturucuya ilişkin yine İspanya’da tutuklandı. Daş, 14 Şubat 2007’de İspanya’dan Türkiye’ye iade edildi. Türkiye’de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulan Daş, 5 yıl tutuklu kaldığı bu cezaevinden 5 Nisan 2012’de 1 milyon 250 bin TL kefalet karşılığında tahliye edildi.
‘KISMETİM-1’ AŞKI
Pakistan’ın Karaçi Limanı’ndan yüklediği 3 ton 100 kilogram eroinle Akdeniz’in uluslararası sularında mürettebatı tarafından 15 Aralık 1992 tarihinde batırılan ‘Kısmetim-1’ gemisi bir aşkı da ortaya çıkartmıştı. ‘Kısmetim-1’in sahibi Derya Ayanoğlu, Nejat Daş’ın sevgilisiydi. Uyuşturucu kaçakçılığından doğan anlaşmazlık nedeniyle öldürülen babaları sayesinde, küçük yaştan beri tanışan Ayanoğlu ile Daş’ı, demir parmaklıklar da ayıramamıştı. Cezaevinde imam nikâhı kıyan çiftin, müdürün odasındaki buluşmaları olay olmuştu. Ancak büyük aşk, Nejat Daş’ın firar etmesiyle sona ermişti. Derya Ayanoğlu, 2 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra bir başkasıyla hayatını birleştirmişti.
Armatör bir babanın kızı olan Derya Ayanoğlu yakalandığında daha 19 yaşındaydı. (Hürriyet)