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Bataklığın paraları böyle aklandı! 15 ton kokain ve valizlerde 120 milyon Euro...

Bataklığın paraları böyle aklandı! 15 ton kokain ve valizlerde 120 milyon Euro... Gelen son dakika haberine göre; Bataklık Operasyonu’yla çökertilen, uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in liderliğindeki çeteyle ilgili iddianamede karaparanın nasıl aklandığı anlatıldı: Gören’in 2 ablası 120 milyon Euro’yu Brüksel’den Gaziantep’e getirdi. Daş’ın eşi ve baldızı da uyuşturucu paralarını akladı.
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