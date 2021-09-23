Başvuru yapmak zorunlu! Herkesi ilgilendiriyor, bakanlık harekete geçti artık...

Bakanlık harekete geçti. İşçi, işverenin tazminat talebi, vatandaşın devletten alacakları gibi konular kapsamda. Başvuru zorunlu olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İdari Sulh Mekanizması devreye alınacak. Uyuşmazlıklar mahkemesiz çözülecek. Zorunlu arabuluculuk uygulamasının benzeri olan bu uygulamayla yıllarca süren davaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Şu anda 2 milyon dava bulunuyor. Başvuru yapmak zorunlu olacak, sonuçlanmadan dava açılamayacak.

Adalet Bakanlığı, ekimdeki yeni yasama yılında idari Yargıda Reform için harekete geçti. Vatandaşın devletle, devletin devletle adli-idari uyuşmazlıklarında kısa süre içinde yapılacak yasal düzenleme ile 'İdari Sulh Mekanizması' devreye girecek.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, vatandaşın devletten alacakları, işçi ya da işverenin devletten tazminat talepleri gibi uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk uygulaması benzeri 'İdari Sulh Mekanizması' ile idare bünyesinde kurulacak sulh komisyonlarına gidecek ve mahkemesiz çözülecek.

2 MİLYON DAVA BULUNUYOR

Sulh mekanizmasına başvuru zorunlu olacak. Bu yola başvurulup tüketilmeden adli ve idari yargıda dava açılamayacak. Bu uygulamayla devletle vatandaşın yıllarca süren davalarda karşılıklı mahkemelik olmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon dava bulunuyor.

ANLAŞMA BELGESİ İLAM SAYILACAK

Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayılacak ve anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamayacak.