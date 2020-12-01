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Başvurana nakit ödeme yapılıyor! Son gün...

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 12:35 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 12:35

Yüzlerce kişiyi sevindiren haber. Destek kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödeme alabilmek için müracat edilmesi gerekiyor. Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 25 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, alabalık, sazan, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamında yer alıyor.
 
Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

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