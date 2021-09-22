Hemoroid halk dilinde basur olarak bilinen bir makat hastalığıdır. Birçok makat hastalıkları gibi bağırsak kanseri de basurun belirtileriyle karıştırılmaktadır. Bu nedenle makat bölgesinde en ufak şikâyeti olan hastalar geciktirmeden uzman bir doktora görülmelidir. Doktor öncesi bilgi sahibi olmak için Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, hemoroid hastalığının kansere dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında çok rahat ulaşılabileceğiniz önemli bilgiler verdi.

Hemoroid anal kanalın içinde herkeste bulunan ve dışkılamaya yardımcı olan toplardamar yastıkçıklarıdır. Bu yastıkçıklar zorlanma ve ıkınmaya maruz kalarak zamanla genişlerler ve şişerek hemoroid memelerini oluşturur. Bu basur memeleri kırmızı ya da morarmış gibi görünür. Anal kanaldan sarkar ve dışkılama sonrası mukozada zedelenme ile oluşan parlak kırmızı kanama ile kendini gösterir. Hemoroid memeleri tedavi olmadığı sürece içi pıhtı ile dolabilir, ağrı , iltihaplanma, ödem ve apse yapabilir.

Hemoroid, dışkılama sırasında peçete ya da iç çamaşırında görülen kırmızı parlak renkli kanamalar ile kendini gösterir. Kolon ve rektum kanserleri, kalın bağırsak polipleri ve anal fissürde makatta kanama ile kendini gösteren diğer makat hastalıklarındandır. Bağırsak kanserine (Kolon kanseri) erken evrede teşhis konulması çok önemlidir.

Basur kansere dönüşür mü diye sorduğumuzda asla dönüşmez diyen Gözü, “iki hastalıkta birbirlerini oluşturmaz ancak basuru olan bir hastada bağırsak kanseri görülebilir” dedi. Basur ve bağırsak kanseri hastalıklarının belirtileri arasında; makattan kan gelmesi, peçeteye çizgi şeklinde kan bulaşması, kabızlık ya da ishal durumu, dışkının incelmesi, halsizlik, kolay yorulma ve kilo kaybı gibi semptomların benzerliğinden dolayı bağırsak kanseri olan bir hasta şikayetlerini basura yorumlayabilir. Günümüzde hemoroidi olan her üç hastadan birinde bağırsak kanseri görülür. Makat bölgesindeki şikayetlerinizi basur ile bağdaştırıp yanlış tedavi süreci izlediğinizde bağırsak kanser riskiniz artabilir ve iyileşme süresi uzayabilir. En kısa sürede uzman bir doktora gidip tedavi olmalısınız. Erken tedavi hayat kurtarır!

Makat bölgesinde oluşan diğer hastalıklar:

Anal Fissür (Makat Çatlağı): Makat bölgesinde dışkılama esnasında zorlamalarla oluşan küçük yırtıklardır. Makat çatlağı, kabızlık ve ishal ataklarının sonucunda gerçekleşen ıkınma, zorlama ve sık dışkılamadan dolayı makatta oluşan çatlak ya da yırtıklara denir. Oluşan bu çatlaklar bölgede ağrı, yanma ve kanamayla kendini gösterirler.

Anal Fistül (Makat Fistülü): Dışkılama zorluğundan dolayı makatta tahriş, çatlak ya da diğer adıyla yırtıklar oluşur. Bölge temiz olmadığı için bu yırtıklarda enfeksiyon ve apse gelişir. Apse sonucunda anal kanal ile cilt arasında istenmeyen bir kanal oluşumuna fistül denir.

Genital Siğil: Genital siğil cinsel hayatında aktif olan kişilerde görülür ve cinsel yolla bulaşan hastaların en yaygın olanıdır. Hastalığın oluşmasını sağlayan HPV (Human Papilloma Virüs) olarak bilinen virüsün, vücuda enfekte olmasıyla kendisini gösterir.

Anal Kanser (Makat Kanseri): Kalın bağırsağın son kısmı ve dışkının çıkış noktası olarak da bilinen anal kanal, anüs noktası ile son bulur. Bu son bölümde yaşanan hücresel anormallikler sonucunda anal kanser oluşur.