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Başsavcılıktan Gökhan Açıkkollu açıklaması

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 20:33 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 20:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun, gözaltı sürecince şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçlarının temin edildiği, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve 5 Ağustos 2016'da tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, "Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün bir siyasi partinin grup  toplantısında, Gökhan Açıkkollu'nun vefatına ilişkin ifadeler kullanıldığı  hatırlatıldı.
 
Konuyla ilgili yapılan incelemede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe  teşebbüsüne katılan örgüt mensuplarının İstanbul'daki eylemlerinin tespitine  ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy'den Acıbadem'e  giden tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat  Bağrık'ın gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinde, FETÖ/PDY yapılanmasında  bağlı oldukları üstleri olduğunu beyan ettikleri anlatılan açıklamada, Aydın ve  Bağrık'ın, Habib Ertürk'ün kendilerine "tanklara yolu açması talimatı verdiğini"  beyan etmesi üzerine, şüpheli Ertürk'ün gözaltına alındığı kaydedildi.
 
Ertürk'ün de gözaltı sürecinde, "emniyet mensuplarına ilettiği bu  talimatın da üst yöneticisi/abisi konumundaki Gökhan Açıkkollu tarafından  verildiğini" anlattığı aktarılan açıklamada, bu tespitler doğrultusunda 24 Temmuz  2016'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Açıkkollu'nun İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı  belirtildi.
 
Soruşturma esnasında şüpheli Açıkkollu'nun aynı zamanda FETÖ'nün  örgütsel yazışma programı "ByLock" kullandığının anlaşıldığı bildirilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçları  temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse  diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekteyken 28 Temmuz 2016'da  rahatsızlanması üzerine nezaretten çıkarılarak Haseki Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Uygulanan tedavi sonrası soruşturma işlemleri devam  etmekteyken 5 Ağustos 2016'da tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm tıbbi  müdahalelere rağmen vefat etmiştir.
 
Ölümü sonrası adli otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca  yapılmış, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca tanzim edilen 23  Kasım 2016 tarihli rapor içeriğine göre şahsın ölüm sebebinin 'akut miyokard  enfarktüsü' sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Gökhan Açıkkollu'nun ölüm  olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma  kapsamında 'kişideki şeker hastalığı rahatsızlığı ile kalp krizi arasında illiyet  bağı olup olmadığına' dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık  Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmiş olup, görüş istenmiştir.
 
Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin  tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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