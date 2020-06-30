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Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 22:46 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 22:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat  01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum  yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih  ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu  yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."  şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan  Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık  kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret"  suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 

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Berat Albayrak Hazine ve Maliye soruşturma
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