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Başsavcılıktan "Aleyna Çakır"ın ölümüne ilişkin soruşturma açıklaması:

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 19:37 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 19:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında maktulün cesedinde tespit edilen DNA profilleri üzerindeki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sema Esen'in klasik otopsi  işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen  DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde  Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup işlemler devam  etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
Olayın geçmişi
 
Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe  Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in  evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası  Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının  darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait  görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
 
Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "Konut dokunulmazlığının ihlali,  kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme,  Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna,  okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada,  Esen'in, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı  yayımlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.
 
  
 

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Ankara Başsavcılığı Aleyna Çakır
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