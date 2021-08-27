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Başsavcılık harekete geçti! Gülistan Doku hakkında flaş talimat

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 21:31 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 21:31

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyası kapsamında bazı illerin savcılıkları ve kolluk kuvvetlerine talimat yazısı gönderildi.


Kentte 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur  Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi  21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
 
Bu kapsamda kayıp Doku'nun soruşturmasıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet  Başsavcılığı, Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet  savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı gönderdi.
 
Başsavcılık, yürütülmekte olan soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak  2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen  buluntu kadın cesedi ile ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup  bulunmadığı evraklarını ivedi bir şekilde talep etti.
 
Olay
 
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak  2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye  gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.
 
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen  ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün  su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara  son verilmişti.
 
Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından  Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama  çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun  çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de  tamamlanmıştı.
 
Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan  arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir  süre önce tamamlanmıştı.

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Tunceli Gülistan Doku talimat
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