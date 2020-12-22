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Başsavcılık harekete geçti! 'Çıplak arama' iddiası ile ilgili flaş gelişme

22 Aralık 2020 Salı - 16:49 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 17:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis  merkezleri ve cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiasında bulunanlar hakkında  "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren  kişiler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti devleti  ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine  kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini  destekleyen emarelerin tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, "?Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince  farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında yasal düzenlemelere  göre işlem tesis edilecektir." ifadesine yer verildi.

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Ankara başsavcılık çıplak arama
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