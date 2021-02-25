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Başsavcılık harekete geçti! 37 kişi için gözaltı kararı

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 9:53 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2012'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada 2012'de yapılan Polislikten Komiser  Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav  öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin  tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
 
Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve  soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37  şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince şüphelilerden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
 
  
 

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