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Başsavcılık FETÖ şüphelisi kadına ilişkin iddiaları yalanladı!

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 19:23 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 19:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hacer Yıldırım'ın, doğum yaptıktan hemen sonra gözaltına alınmak istendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında,  "Yeni yılda yine eski manzaralar. Hacer Yıldırım, Ankara Keçiören Medical Park  hastanesinde doğum yaptı. Bebek kuvözde, polisler kapıda. Bir lohusa anneyi  gözaltına almak istiyorlar" şeklinde paylamışlar yapılması üzerine araştırma  yapıldığı belirtildi.
 
İnceleme sonucunda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğu gerekçesiyle Hacer Yıldırım hakkında 2019'dan beri yakalama emrinin olduğu  aktarıldı.
 
Şüphelinin 1 Ocak'ta özel bir hastanede doğum yaptığı ve "yakalamalı  şahıs olduğu" için bu durumun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye  ekiplerine bildirildiğine değinilen açıklamada, daha sonra olayın Ankara Nöbetçi  Cumhuriyet Savcısına iletildiği kaydedildi.
 
Nöbetçi savcı tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı aktarılan  açıklamada, "Şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle  taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, şüphelinin taburcu edildiğinde  gerekli işlemler için Keçiören Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine  teslim edilmesi talimatı verilmiştir." denildi.
 
Ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek  şüphelinin taburcu edilmesinin akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla  ifadesinin alınacağı bildirildiği anlatılan açıklamada, "Dolayısıyla şüpheli  Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına  rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya  üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır." ifadesi  kullanıldı.
 

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Ankara FETÖ gözaltına
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