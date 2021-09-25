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Başörtülü kadına çirkin saldırı! 'İlk kişi ben değilim' dedi ve itiraf etti

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 23:43 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 23:43

Avusturya’nın başkenti Viyana’da başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat, "Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim, ki salgın döneminde, kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak, çok sert bir şekilde çekti. Çekmeden ötürü çenemin altında başörtüsünü tutturduğum iğne yaralanmama yol açtı." dedi.


Irkçı saldırıya uğrayan Avusturya doğumlu Bolat, dün meydana gelen  olaya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa bir ırkçı  saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu yaşadığım benim için çok üzücüydü, ilk  defa karşı karşıya kaldığım bir durum olduğu için genel olarak nasıl hareket  edeceğimi bilemedim." diye konuştu.
 
"Türkiye’ye defol git"
 
Bolat, ırkçı saldırının belediye otobüsünde yaşandığını ifade ederek,  "Bir kadın bana yaklaşarak, başörtüsü taktığım için her ne kadar Türkiye’den  gelmiyor olsam da önyargıyla ‘Türkiye’ye defol git’ dedi." ifadesini kullandı.
 
Irkçı saldırganın söylediklerini duymazdan gelerek, otobüsün ön  tarafına gittiğini ancak kadının kendisini rahat bırakmadığını, bulunduğu yere  gelip, hakaret ve ırkçı ifadelerini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, şöyle devam  etti:
 
"Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim, ki salgın  döneminde, kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı  çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak, çok sert bir şekilde çekti.  Çekmeden ötürü çenemin altında başörtüsünü tutturduğum iğne yaralanmama yol açtı.  Kadına bağırdım ama durmadı, cep telefonumu çıkartıp görüntü almaya başlayınca  durdu ve caddenin karşı tarafına geçti."
 
Bolat, yaşadığı üzücü olayı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli  mecralarda duyurmaya çalıştığını aktararak, "Bu olay karşısında bir duruş  sergilemem gerektiğini ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Başörtüsü  taksın ya da takmasın, ten rengi ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip  olunursa olunsun böyle bir durum yaşanmamalı ve bu olay hiçbir şekilde göz ardı  edilmemeli." dedi.
 
 
Saldırıya ilişkin yasal süreç başlatıldı
 
Sosyal medyadaki paylaşımının ardından çok sayıda kişinin kendisiyle  irtibata geçerek, dayanışma ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getiren  Bolat, ırkçı saldırı sonrasında polise giderek şikayette bulunduğunu ve yasal  sürecin başlatıldığını anlattı.
 
Bolat, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından çok sayıda  başörtülü kadının aynı saldırgan tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını ve  saldırganın bilinen bir şahıs olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bu kişi  tarafından saldırıya maruz kalan, tükürülen ilk kişi ben değilim, birçok  başörtülü kadın ne yazık ki benzer saldırılara aynı kişi tarafından maruz  bırakılmış. Bu nedenle yapılanın bir karşılığı olmak zorunda. Eğer bu kişi  psikolojik rahatsızsa hastaneye yatırılmalı ya da bir çözüm bulunmalı. Bu kişinin  serbest bir şekilde dışarıda, başka insanlara zarar vermesi kabul edilemez." diye  konuştu.
 
Otobüste hiç kimsenin kendisine yardımcı olmadığını ve herkesin  yaşananları film izler gibi izlediğini vurgulayan Bolat, etnik köken, din, ten  rengi fark etmeksizin zor durumda olan ve yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı  duyarlılığın artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine  ekledi.
 

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Avusturya Viyana başörtüsü
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