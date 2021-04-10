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Başörtülü çalışana hakaret! Yargıtay'dan flaş karar

10 Nisan 2021 Cumartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 12:24

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başörtülü olması nedeniyle işverenin baskısına ve aşağılayıcı tavırlarına maruz kaldığı gerekçesiyle kadın çalışanın istifasını haklı fesih saydı.


Nevşehir'deki otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın,  işverenin kendisine başörtülü olması nedeniyle hakaret ettiğini ileri sürerek  işten ayrıldı. İşçi, işverene gönderdiği ihbarnamede başörtüsü takmasından dolayı  baskı uygulandığını iddia ederek, bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini  bildirdi.
 
Daha sonra işçinin açtığı davada, Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi  kıdem tazminatı talebini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel  mahkeme kararını bozdu.
 
Din ve inanç özgürlüğüne ilişkin Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesinde (AİHS) yer alan hükümlere atıf yapılan kararda, Avrupa İnsan  Hakları Mahkemesinin de iş yerinde dini kıyafet ve aksesuar kullanımını AİHS'in  9. maddesi kapsamında "din ve inancını açığa vurma" hakkı çerçevesinde  değerlendirdiği aktarıldı.
 
Kararda ayrıca, İş Kanunu'nun "eşit davranma" başlıklı 5. maddesinde  iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din  ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağının düzenlendiğine işaret  edildi.
 
"Kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir"
 
Somut olayda dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre, işverenin  davacı işçi ile diğer başörtülü çalışanlara başörtülerini çıkarmaları yönünde  baskı yaptığı belirtilen kararda, ayrıca başörtülü çalışanlara yönelik "bantlılar  geliyor" şeklinde aşağılayıcı hitapta bulunulduğu aktarıldı.
 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi: "İşçinin din ve inanç özgürlüğü kişilik hakları kapsamında korunması  gereken temel haklardandır. Davalı işveren ayrımcılık yasağını ve davacı işçinin  kişilik haklarını ihlal ettiği gibi çalışma koşullarına da aykırı davranmıştır.  Davacının bu nedenlerle yaptığı fesih haklıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü  gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur."

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