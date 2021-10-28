Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi!

Yakışıklı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.