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Başkentte sağlıkta normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu

03 Haziran 2020 Çarşamba - 12:38 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 12:38

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, corona virüsle (Kovid-19) mücadelede hastanelerdeki normalleşme sürecinde yarım saat arayla hasta alabileceklerini belirterek, "Sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hasta kabulü yapacağız. Bu konuda Başkentlilerin azami gayret göstermesini rica ediyoruz." dedi.


Gülüm, Kovid-19 salgını nedeniyle il genelinde yürütülen sağlık  hizmetleri ve normalleşme döneminde hastanelerde uygulanacak tedbirlere ilişkin  İl Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.
 
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan  koronavirüs salgınında Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart, Ankara'da ise 13 Mart'ta  görüldüğünü anımsatan Gülüm, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda  yayımlanan Kovid-19 salgını normalleşme sürecinde, "Sağlık Kurumlarında Çalışma  Rehberi"ne göre hastanelerin gözden geçirilerek dizayn edildiğini bildirdi.
 
Gülüm, 1 Haziran itibarıyla, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin  hizmet vermeye başladığını söyledi.
 
Birer hafta arayla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, 29 Mayıs  Devlet Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu ayın sonunda  Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin de hizmete gireceğini belirten Gülüm,  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de kısa süre içerisinde hizmet  vereceğini söyledi.
 
"Ankara pandemide makul bir eğri gösterdi"
Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, salgın sürecinde başkentte büyük  bir pik seviyesi yaşanmadığını ifade ederek, "Ankara, çok ılımlı oldukça makul  bir eğri gösterdi. Halen de öyle. Bu bizim hem servis hem de yoğun bakım  yataklarımızın daha ekonomik kullanımını, diğer hastalara da hizmet verebilecek  şekilde fırsat tanıdı. Biz diğer hastalarımızın da pandemi süreci içerisinde  tedavilerini yaptık." diye konuştu.
 
1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecine değinen Mehmet  Gülüm, "Bugüne kadar Ankaralıların önerilere ve kurallara harfiyen yüksek  derecede uyumunu gördük. Bu disiplinin, uyumun devamını istirham ediyoruz.  Pandemi henüz bitmiş değil, sadece kontrol altında ve bunun farklı bir sıkıntıya  neden olmaması için bu disiplinin devam etmesi lazım." dedi.
 
Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği yönünden tedbirler aldıklarını  anlatan Gülüm, ortak kullanım alanı ofisler, hasta poliklinik odaları, bekleme  salonları, yemekhaneler ve asansörlerin Bakanlık tarafından yayımlanan rehbere  göre oluşturulduğunu dile getirdi.
 
"  Merkezi Hekim Randevu Sistemi haricinde hastaneye giriş  yapılmasın"
Gülüm, hastanelerde hasta kabullerinin nasıl yapılacağına ilişkin de,  şu bilgileri aktardı:
"Artık yarım saat arayla hasta alabileceğiz. Sadece  Merkezi Hekim  Randevu Sistemi üzerinden hasta kabulü yapacağız. Bu konuda başkentlilerin azami  gayret göstermesini rica ediyoruz. Burada yarım saatteki mantık, hastalar  arasındaki temizliği sağlamak. Bu hem hastanın hem de sağlık çalışanının  güvenliği için önemli. Bunlar için aralıklı oturma düzenleri olacak. Oturma  alanları birer ara ile yapılacak. Mümkün mertebe  Merkezi Hekim Randevu Sistemi  haricinde hastaneye giriş yapılmasın. Bütün amacımız en kısa sürede  hastalarımızın tedavisini olup hastaneden ayrılmalarını sağlamak."
 
Hastaların randevu aldıkları saatten 15 dakika önce hastanede  bulunmalarının yeterli olacağını söyleyen Gülüm, "Bir de mümkün mertebe eğer  imkan dahilindeyse refakatçi ile gelmemeleri, refakatçi ile geliniyorsa  refakatçinin hastane dışında bekleyip eğer imkan dahilinde ise sadece hastanın  kendisi hastane içine girsin." dedi.
 
Mehmet Gülüm, refakatçi bulunması gereken durumlarda ise sadece bir  refakatçi ile hastanın alınacağını, eğer bir zorunluluk yoksa hastanın sadece  kendisinin polikliniğine girişinin sağlanacağını belirtti.
 
Hastaneye tek bir noktadan giriş yapılacağını aktaran Gülüm, "Her  gelen hastada hangi sebeple hangi şikayet ile gelirse gelsin Kovid-19 sorgusu  yapılacak. Her gelen hastamızın Kovid-19 gibi değerlendirmelerini yapacağız.  Özellikle bu normalleşme sistemini sağlıklı bir şekilde yönetebilmemiz için   Merkezi Hekim Randevu Sistemine harfiyen uyulması zorunlu. Bunun yapılması  gerekmektedir." dedi.
 
"Zekai Tahir Burak Hastanesi Kovid-19 hastaları dışında da hizmet  verecek"
Ankara Şehir Hastanesi'ne taşındıktan sonra karantina hastanesine  dönüştürülen Zekai Tahir Burak Hastanesi'nin nasıl kullanılacağına ilişkin de  Gülüm, hastanenin yoğun bakım yatak sayısına 20 yatak daha eklendiğini  belirterek, burada salgında kullanılabilecek 100'ün üzerinde tekli karantina  odalarının bulunduğunu ve Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalara hizmet vermeye  devam ettiğini bildirdi.
 
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nin sadece Kovid-19'lu hastalar için  ayrılmadığını belirten Mehmet Gülüm, şöyle konuştu:
"Girişleri ayrı olmak üzere 1 Haziran itibarıyla kardiyoloji, cildiye  ve göz için poliklinikler de açtık. Bu bahsettiğimiz sosyal mesafe kuralını  uygulayabilmemiz için bize yeni fiziki alanlar gerekiyordu. Bundan dolayı daha  geniş bir alanda orada da aynı sosyal mesafe kuralları uygulanarak hizmet vermeye  devam edeceğiz. Kovid-19 hastaları dışında da hizmet veriyoruz."
 
"Pandemi bitmiş değil, kontrol altına alındı"
Ankara'da hasta sayılarının ve yoğun bakım oranlarının düşmeye devam  ettiğinin altını çizen Gülüm, şunları kaydetti:
"Türkiye ortalamasına benzer bir yoğunlukta devam ediyor. Çoğu gün  iyileşen hasta oranlarımız, hasta olanlardan daha fazla. Bu anlamda bir artı  durumu var. Bu pandeminin kontrol altına alındığının bir işareti aslında. Eğri  aşağı doğru inmeye başladı. Kontrol aşamasındayız. Henüz pandemi olayı bitmiş  değil. Yine bu virüs azalmakla birlikte, hastalık yapma, akciğerde tutma oranları  önceki aylara göre azalmakla birlikte yine hasta ediyor. Yine yoğun bakım  ihtiyacı hissettiriyor ve yine hayatını kaybeden insanlarımız var."
 
Salgın süreci başladığında Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle  il içerisinde bulunan üniversite ve özel hastanelerin, il sağlık müdürlüğünün  kontrolüne verildiğini anımsatan Gülüm, şöyle devam etti:
"Biz de bu genelge sonrasında şehrimizin güzide üniversitelerinin üst  düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Pandemi eylem planımızı onlar ile  paylaştık. 8 tane nitelikli olmazsa olmaz, kesilmeyecek sağlık hizmeti var. Organ  nakilleri, kemik iliği transplantasyonu, inme, travmalar, acil cerrahiler,  kardiyoloji işlemleri. Bunlar şehirde kesinlikle durmayacak yerlerdi.  Üniversitelerimiz ile bu hizmetleri paylaştık. Diyelim ki transplantasyonu  Başkent Üniversitesi üstlendi. Biz oraya Kovid-19 hastası göndermedik. Atatürk  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Abdurrahman  Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dr. Sami Ulus  Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik  Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerini temiz tuttuk.  Bu hastanelerde Kovid-19 hastası tutmadık. Bu şekilde oradaki sağlık  hizmetlerinin devam etmesini sağladık."
 
Sağlık çalışanlarının ekipman anlamında hiçbir sorun yaşamadığının  altını çizen Gülüm, bu kapsamda 15 milyon eldiven, 10 milyon maske, 669 bin N95  maskenin temin edildiğini, 39 bin cerrahi önlük, 36 bin koruyucu gözlük, 35 bin  litre dezenfektanın bütün sağlık kuruluşlarına kamu, özel, üniversite ayırımı  yapılmadan ulaştırıldığını söyledi.
 
"Ankara'da nüfusun 2 katından fazla test yaptık"
Ankara'daki filyasyon çalışmalarından da bahseden Mehmet Gülüm, il  genelindeki 400 ekiple birlikte 40 bine yakın filyasyon taraması yapıldığını  bildirdi.
 
Filyasyonda yüzde 94 seviyesinde bir başarı elde edildiğini ifade eden  Gülüm, "Ankara'nın diğer illerden farkını şöyle söyleyebiliriz. Ankara'nın nüfusu  Türkiye nüfusunun yüzde 6,7'sidir. Bizim öyle gün oldu ki yaptığımız test sayısı,  Türkiye'nin test sayısının yüzde 18'ine ulaştı. Nüfusumuzun 2,5 katı daha fazla  test yaptık. Bu hem semptomu olanlar hem temasların ötesinde de tarama amaçlı  organize yerlerde, huzurevlerini 4 defa taradık. Önümüzdeki günlerde 5'inci  taramayı da tekrar yapacağız." bilgisini paylaştı.
 

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