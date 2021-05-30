Enerji şirketlerinin halka arzları devam ediyor. Enerji şirketleri 2021 yılının başından bu yana yatırımcı tarafından büyük ilgi görüyor. Yılın ilk 5 ayında yenilenebilir enerji şirketleri hisselerini halka açmıştı. Şimdi de borsada bir ilk gerçekleşiyor ve ilk kez doğalgaz dağıtım şirketi halka açılıyor. Torunlar Grubu'nun gaz dağıtım şirketi Başkentga'ın SPK'ya yapılan halka arz başvurusu kabul edildi. Peki, Başkentgaz halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu? Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar? Başkentgaz halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Başkentgaz halka arz eşit mi, oransal mı? İşte Başkent halka arz ile ilgili detaylar...

Başkentgaz halka arz süreci başlıyor. Başkentgaz 175 milyon TL’lik sermayesini halka açıyor. SPK'ya başvuran Başkentgaz’ın, halka arz talebi onaylandı. Peki, Başkentgaz halka arz talep toplama tarihleri belli oldu mu? Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz halka arz hisse fiyatı ne kadar? Başkentgaz halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Başkentgaz halka arz eşit mi, oransal mı? İşte Başkent halka arz ile ilgili detaylar...

Enerji şirketlerinin halka arzının Borsa İstanbul ’a bu sene damga vurmasının ardından, Başkentgaz bir ilki gerçekleştirerek borsada işlem gören ilk doğalgaz şirketi oluyor. Şirket bu halka arzıyla beraber, kapılarını hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara açıyor.

BAŞKENGAZ’IN HALKA ARZI NE ZAMAN?

Ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek olan Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini halka açacak ve şirketin böylece yüzde 25'i halka açık hale gelecek.

Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında belli olacak.

BAŞKENGAZ’IN HALKA ARZ HİSSE FİYATNI NE KADAR?

Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak.

Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

BAŞKENGAZ’IN HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Başkentgaz halka arz talepleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş üzerinden alınacak.

BAŞKENT DOĞALGAZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz ’ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.

BAŞKENT DOĞALGAZ HAKKINDA

2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11’ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ankara’da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor.

Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km’ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km’ye çıkarmayı hedefliyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.