Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucunda 4 kişi yaralandı.

Ankara'da Özkan Y. daha önce husumetli olduğu kişilerin içkili lokantada olduğunu öğrenerek pompalı tüfekle geldi. Husumetli olduğu Halil Y., Erkan A., Birol I. ve Ayhan D' nin masasına yönelen Özkan Y. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.