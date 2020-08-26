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Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

İHA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:12 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 7:14

Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucunda 4 kişi yaralandı.


Ankara'da Özkan Y. daha önce husumetli olduğu kişilerin içkili lokantada olduğunu öğrenerek pompalı tüfekle geldi. Husumetli olduğu Halil Y., Erkan A., Birol I. ve Ayhan D' nin masasına yönelen Özkan Y. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
 
Masada bulunan 4 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Özkan Y. olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, lokanta bulunan müşteriler hızla dışarı çıkmaya başladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Polis ekipleri Özkan Y.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
 

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Ankara pompalı tüfek
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