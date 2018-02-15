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Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 22:07 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 22:07

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, yarın gerçekleştireceği resmi temaslar dolayısıyla Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki programı ile ilgili emniyet tedbirleri çerçevesinde yarın saat 08.00’den program sonuna kadar, Baruthane kavşağından Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus kavşağı istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
 
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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