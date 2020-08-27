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Başkan Trump aldatmaca kelimesini 250 kez kullandı

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 18:55 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 18:55

ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'un konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde aldatmaca anlamına gelen hoax kelimesini 250 kez kullandığını açıkladı.


ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trumpun konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı. CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti. Trump'ın "Hoax" (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi.  Brian Shelter, aldatmaca anlmanına gelen "hoax" kelimesini Başkan silah gibi kullandığını ifade etti.

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ABD Donald Trump hoax
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