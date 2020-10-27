Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, verilen mekanik destek ile akciğerleri ECMO cihazından ayrıldı. Böcek, enfeksiyonu da yenerek ateşi normale düştü.

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gidiyor. Akciğerlerinin ECMO cihazından ayrıldığı öğrenilen Başkan Böcek'e verilen mekanik destekler de tamamen kesildi.

OĞLU İLE SOHBET EDİYOR

Başkan Muhittin Böcek 2 gün önce kısmi olarak uyandırılmaya başlandı. Doktorların çağrılarına tepki veren Böcek, normal olarak konuşmaya başladı. Oğlu Gökhan Böcek ise babasının yanına giderek kısa sürede olsa ile sohbet etti. Kendisini iyi hissettiğini belirten Böcek, görevlilere teşekkür etti. Doktorlar, Başkan Böcek'in kısa bir süre sonra yoğun bakımdan normal odaya geçebileceği müjdesini de verdi.

17 AĞUSTOSTA HASTALANMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Sevkten kısa süre önce entübe edilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinin makineden çıkarıldı. Enfeksiyondan kaynaklı ateşinin de normale döndüğü kaydedildi. (Sabah)