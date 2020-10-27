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Başkan Kılıç duyurdu! Hapis cezası geliyor

27 Ekim 2020 Salı - 12:17 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 12:17

TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, "TBMM Genel kurulunda görüşmeleri devam eden tarım alanıyla ilgili düzenlemenin görüşmelerine bugün devam edilecek.. Teklifte bazı düzenlemeler yapılacak. Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayan, organize eden ve bu işten kanunsuz rant sağlayanlara idari ve hapis cezası getiriyoruz. Bu kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor." ifadelerini kullandı.


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