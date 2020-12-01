01 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.306 1.74 EURO 9,4070 0.76
USD 7,8590 0.43 ALTIN 455,650 1.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Başkan Böcek'ten 106 gün sonra ilk sözler

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 14:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kısa bir fizik tedavi sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, Akdeniz  Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Başkan Böcek'in açıklamalarının yer  aldığı video paylaşıldı.
 
Hemşehrilerini hayatının en özel ve en anlamlı "merhabasıyla"  selamladığını dile getiren Böcek, "Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok  iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla desteklerinizle zor günleri  geride bırakmayı başardım." ifadelerini kullandı.
 
Hastanede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Böcek, şöyle  devam etti:
 
"Hastanede ziyaretime gelerek beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmama katkı koyan Sayın  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, ata  dostumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip edip,  sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin  dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye  başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."
 
Tedavi sürecinde üstün gayret göstererek, Antalyalılara hizmeti devam  ettiren belediye bürokratlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Böcek,  sağlığına kavuşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çalışanları ile  Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a minnetlerini sundu.
 
Tedavisinin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını yanında  hissettiği hemşehrilerine de teşekkür eden Böcek, "Kısa bir fizik tedavi  sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim  Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla  bekliyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok yakında  görüşmek üzere, sağlıkla kalın." diye konuştu.
 
7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17  Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş,  herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda  bulunmuştu.
 
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7  Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi  Hastanesine sevk edilmişti.
 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan  Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik  açılması) uygulanmıştı.
 
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım  ünitesinden normal servise alınmıştı.
 
  
 

ETİKETLER

başkan böcek başkan böcek son durum Muhittin Böcek Muhittin Böcek son durum Muhittin Böcek öldümü Muhittin Böcek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.