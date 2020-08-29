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Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

DHA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 23:43 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 23:43

Malatya'nın Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı.


Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a corona virüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı. Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.
 

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Malatya Doğanyol Belediye Başkanı corona virüs test
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