Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a corona virüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı. Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı
DHA | 29 Ağustos 2020 Cumartesi - 23:43 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 23:43