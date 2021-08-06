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Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sude Akarsu hayatını kaybetti

DHA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 17:05 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 17:16

İzmit’te 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşı 29 yaşındaki Onur Ö.'nün evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Genç kadının ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akarsu'nun intihar ettiği iddia edilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda, evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.  
 
Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.  
 
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  
 
 
Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö., serbest kaldı. 
 
İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 

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