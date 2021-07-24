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Başına 4 milyon lira ödül konulmuştu! Yurtta sulh konseyindeki firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı...

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:56 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 13:56

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.


Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da gerekçeli kararı  tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Sökmen'in  görüntüleri de yer aldı.
 
Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Sökmen,  143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildiğinde saatler 10.21'i  gösteriyor.
 
Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo  Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde  karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret  ederek, bir şeyler konuşuyor.
 
 
Bu görüşmeden sonra elleri cebinde filo komutanının odasına yönelen  Sökmen, kapı girişinde güvenlik kamerasının kadrajında yer almayan biriyle  görüştükten sonra sivil imamların bulunduğu Öğretmen Gazinosu'na gidiyor.  Sökmen'in, görüntülerdeki rahat tavırları dikkati çekiyor.
 
Dava dosyasındaki bu deliller, Sökmen'in firar etmeden önceki  görüntüleri olarak kayıtlara geçti.
 
Görüntü döküm belgesine göre 143. Filo Komutanlığının güvenlik kamera  saatlerinin 47 dakika geride olduğu, bu nedenle ekrana yansıyan saatlere bu  sürenin eklenmesi gerektiği vurgulandı.
 
 
Konseyin karanlık yarbayı
AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre, 1976'da  Erzincan'da dünyaya gelen Sökmen, FETÖ ile küçük yaşlarda tanıştı.
 
Örgüt içerisinde "Abdullah" kod adını kullanan Sökmen, Harp Okulundan  mezun olduktan sonra mesleğe jandarma teğmen olarak başladı.
 
 
Hukuk fakültesi mezunu da olan Sökmen, darbe girişimi sırasında  Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.
 
İhanet girişiminin sivil kanadını oluşturan mahrem imamlardan Adil  Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada  düzenlenen darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve darbe girişimi akşamı  Akıncı Üssü'nde olması istenen Sökmen'e ayrıca örgüt mensubu jandarma personelini  koordine etme talimatı verildi.
 
Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne  giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin  planlanmasına katıldı.
 
 
Ardından sabah saatlerine kadar darbe girişiminin başarılı olması için  Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız  olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden kaçmayı başardı.
 
Parmak izi çıktı
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan  Sökmen'in parmak izi, üzerinde "TİB İncek" ve "Gölbaşı Polis Özel Harekat" yazan  haritalarda tespit edildi.
 
 
Yarbay rütbesinde olmasına rağmen darbeyi yöneten sözden "yurtta sulh  konseyi"nde yer alması nedeniyle "karanlık yarbay" olarak da bilinen Sökmen,  terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyor.
 
Başına 4 milyon lira ödül konulan Sökmen, olay tarihinde Türkiye  genelinde yaşanan terör eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

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