Başhekimden skandal hareket! Hemşirelere...

İddialara göre, Başhekim Ayşegül Alkan rutin servis kontrolleri sırasında hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’in görev yerlerinde olmadığını tespit etti. Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladığı iki hemşireden görev yeri terk cezası olarak A-4 kâğıdına 500 kere, ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazmalarını istedi.

BAŞHEKİMİN ISRARIYLA…

Talebe karşı çıkan hemşireler böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri başhekim Alkan tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin, A-4 kâğıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni ‘Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır’ notu düşerek imzaladı.

MÜDÜRLÜK SORUŞTURMA AÇTI

İki hemşire mobbinge uğradıklarını iddia ederek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDI

Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, Ayşe Yetkin ise şöyle konuştu: “25 yıllık sağlık çalışanıyım. Evet görev yerimi terk ettim. Ama bunun cezası yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi.”

BUNUN ADI MOBBİNG

Hastanede yaşanan olayın detaylarını Hürriyet muhabirine anlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Yaşananlar maalesef doğru. Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Tabii başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etti. Biz de yetkili tüm kurumlardan açıklama istedik. Çünkü böyle bir ceza hiçbir yerde kabul edilemez” diye konuştu. “Böyle bir cezaya daha önce hiç tanık olmadım” diyen Kuluöztürk, “Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde motivasyonu yerle bir eden, kişilik haklarını ayaklar altına alan bu cezayı hiçbir yönetici kabul etmez. Arkadaşlarımız hata yapmış olabilir. Ama bu hatanın cezası böyle bir yöntemle verilemez. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. (Hürriyet)