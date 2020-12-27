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Başhekim Lütfi Çetinkaya koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

DHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 19:43 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 19:43

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel hastanenin yaklaşık 20 yıllık başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya (60), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


Gebze'deki özel hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Çetinkaya, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çetinkaya, hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 yıldır aynı hastanenin başhekimliğini yapan Lütfi Çetinkayanın cenazesi, yarın hastane önünde yapılacak törenin ardından İstanbulun Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verilecek.
 

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Kocaeli Gebze Lütfi Çetinkaya koronavirüs başhekim
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