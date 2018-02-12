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Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 23:51 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 23:51

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geleceği bildirildi.


Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, 15  Şubat perşembe günü Merkel ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya  geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin  sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.
 
Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik  Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Başbakan Yıldırım'ın burada bir  konuşma yapması bekleniyor.
 
Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke  temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
 

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