01 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5560 0.15
USD 3,7950 0.12 ALTIN 159,020 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenaze törenine katıldı

DHA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 16:38 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 16:38

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te ilkokul öğretmeninin cenaze törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, dün 82 yaşında hayatını kaybetti. Kumbar için bugün ikindi vakti Pendik Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Törene Kumbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi. Galip Kumbar, Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Yıldırım bir süre camideki kalabalıkla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
 

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım ilkokul öğretmeni cenaze töreni
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.