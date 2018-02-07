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Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da

İHA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 20:42 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 20:42

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün hayatını kaybeden kanaat önderi Hüseyin Elçi’nin taziyesine katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.


Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun oğlunun taziyesine katıldıktan sonra havayolu ile Diyarbakır’a geldi. Başbakan Yıldırım, Diyarbakır’da önceki gün hayatını kaybeden kanaat önderi Hüseyin Elçi’nin Kulp Temiranlılar Yasevindeki taziyesine katıldı. Elçi’nin yakınları tarafından kapıda karşılanan Yıldırım, daha sonra taziye evine girerek dua okudu.
 
Bir süre sonra çıkan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşları selamladıktan sonra makam aracına bindi. Başbakan Yıldırım’ın taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile protokol üyeleri katıldı.
 
Başbakan Yıldırım’ın valilik ziyaretinin ardından kentten ayrılması bekleniyor.

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Başbakan Yıldırım Diyarbakır taziye ziyareti
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