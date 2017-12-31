Başbakan Yıldırım'dan dağ komando okuluna sürpriz ziyaret

Başbakan Yıldırım, Isparta Eğridir Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlere hitap etti. Ziyaret esnasında Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mehmetçiğe "Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır." ifadelerine yer verdi

Başbakan Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı, inşallah gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olur. "Terör denen illete tarihin en ağır darbesini sizler vurdunuz ve ülkemizi daha güvenli hale getirdiniz. Komandolar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin simgesi olmuştur." Komando zoru hemen başarır, imkansız biraz zaman alır. Allah hepinizden razı olsun.

(FETÖ'nün darbe girişimi) Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi ve vatandaşımız, asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi hep beraber verdi." Türk ordu su mazlumların ordusudur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun barışın, güvenliğin, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

''Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır. Silahlı kuvvetlerimiz, gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla ve güçlü imanla dünyada örnek ordu olmanın destanını yazacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun.''