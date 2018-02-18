Başbakan Yıldırım: Biz NATO’nun güney sınırını koruyoruz

Başbakan Yıldırım, Leopard 2 tipi Alman tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmasına ilişkin, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Biz NATO’nun güney sınırını koruyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Alman Haber Ajansına (DPA) röportaj verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Afrin harekatı başladıktan sonra Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonuna dair sözleri hakkında Yıldırım, "Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala, memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Alman tanklarının Suriye 'deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye'de yapılması planlanan "Altay" tanklarının üretimine iştirak etmesini de dilediğini ve bu iş birliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını kaydeden Yıldırım, "Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını kısıtlamasının ya da durdurma işlemlerinin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve bu kararları doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz NATO üyesiyiz. Almanya da NATO üyesi. Biz bölgemizde NATO sınırlarını koruyoruz." dedi.

Terör örgütlerinin Türkiye topraklarına füzelerle saldırdıklarına da vurgu yapan Yıldırım, "Biz ne yapıyoruz, biz de NATO’nun güney sınırını koruyoruz." ifadesini kullandı.