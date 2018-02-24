Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan çocuk istismarı açıklaması

TRT Haber 'de gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ , çocuklara yönelik gerçekleştirilen cinsel istismara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Cezaları ağırlaştırarak bu meseleyi çözemeyiz. Bu zalimlere cezalarını en ağır şekilde vereceğiz" diyen Akdağ, konu ile ilgili hazırlanan kanun paketinin 10 gün içerisinde TBMM 'ye sunulacağını kaydetti.

Suçluyu cezalandırmak kadar mağduru korumanın da çok önemli olduğunu ifade eden Akdağ, "Bu konuda da kurallar belirlenecek" dedi.