Başbakan Tuzla'da açılışta konuştu

Başbakan Binali Yıldırım , Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı." dedi.

Başbakan Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ile Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Harekatın 8. gününde çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini, herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu harekat, bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran 'dan Akdeniz 'e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek, Türkiye de böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek... Böyle bir şey olur mu?

35-40 yıldır bizim bu terör örgütüne karşı ne mücadele verdiğimiz, bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor. Şimdi Irak 'ta olan bu mücadele, bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK , Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez.

Nitekim Afrin Operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz 'daki gibi kenetlendi. Her türlü farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay-yıldızlı bayrağımız altında birleştik. Çok şükür kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor."

Bu operasyonun yapılmasının birkaç ana sebebi olduğuna işaret eden Yıldırım, Afrin bölgesinden Türkiye'ye sayısız roket saldırıları, terör saldırıları olduğunu hatırlatarak, "Şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz. Sınır güvenliğimizin teminat altına alınması lazım. Yetmedi, işte Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus ile Azez arası El Bab'a kadar 2 bin kilometrekarelik alanda bugün huzur var, sükunet var, 130 bine yakın insan, bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü ve yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitim e başladı. Sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor. Huzur geldi, barış geldi." diye konuştu.

Ancak 2014’ten beri terör örgütü PKK'nın, PYD ve YPG adı altında Afrin'de insanlara kan kusturduğunu, zulüm yaptığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Orada kim var? Araplar var, Kürtler, Türkmenler var. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyordu. Kürtlerin çocuklarını, daha ufak ufak sabileri askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar, haraç istiyorlar, zorla vergi topluyorlar. İş yerlerini ellerinden alıyorlar, evlerini ellerinden alıyorlar. Her türlü zulmü yapıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba? Bunların zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunanlar? Bunlar katil, bunlar alçak, bunların işi öldürmek. Savunmasız insanları öldürmek. Şimdi bir de onlara DEAŞ karıştı. Nasıl karıştı? Rakka 'da operasyon yaptılar hesapta PYD ve YPG ile beraber. Rakka'ya girdiler, oradaki bütün DEAŞ'lıları davulla, zurnayla, arabalarla koruma da verip PKK'lılardan yanlarına, Rakka'dan çıkardılar. Nereye gönderdiler? Afrin'e gönderdiler. Mısır 'a gönderdiler. Türkiye üzerinden Avrupa ’ya göndermek için yola çıkardılar. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Artık bunu bilmeyen de yok. Kendini avutuyor. 'Efendim biz mecburduk bunlarla iş tutmaya, işimiz bitince bırakacağız.' Siz bırakacaksınız da onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse onların işi bizi ilgilendirmez, ne yaparlarsa yapsınlar."

"Türkiye, eski Türkiye değil"

"Terör örgütü ile iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?" diye soran Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın ülkemizde siyasileri de birleştirdiğini, hem ana muhalefet hem MHP'nin genel başkanlarına gelişmeleri ve operasyonun detaylarını anlatma fırsat ı olduğunu anlatarak, "Tek ses ve tek yürek olarak milletimizle beraber kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin başarısı için duamız, desteğimiz devam ediyor. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Unutmasınlar ki bu millet, 80 milyon, onların arkasında. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bu ve buna benzer operasyonları 40 yıldır yaptığına dikkati çekerek, "Bu operasyon üzerinden bizim ekonomimize operasyon çekmeye çalışanların da iyi bilmesi lazım; Türkiye eski Türkiye değil, yatırımlar devam ediyor, açılışlar devam ediyor, vatandaşın normal yaşamı devam ediyor. Elhamdülillah ekonomimiz güçlü, ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya, refahı arttırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.