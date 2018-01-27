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Başbakan Tuzla'da açılışta konuştu

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 16:40

Başbakan Binali Yıldırım Tuzla'da poliklinik açılışında konuştu.


Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na  ilişkin, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi  bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil,  bir mecburiyet sonucu yapıldı." dedi. 
 
Başbakan Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla  Hastanesi ile Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği'nin açılış  töreninde yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. 
 
Harekatın 8. gününde çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini,  herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını  şöyle sürdürdü:
 
"Bu harekat, bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet  sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran'dan Akdeniz'e kadar  bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde  devleti yapılanması içerisine girişilecek, Türkiye de böyle hiçbir şey yapmadan  bekleyecek... Böyle bir şey olur mu?
 
35-40 yıldır bizim bu terör örgütüne karşı ne mücadele verdiğimiz,  bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor. Şimdi Irak'ta olan bu  mücadele, bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.  Yaptıkları bu. PKK, Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini  veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi  kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini,  kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç  bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez.
 
Nitekim Afrin Operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi  kenetlendi. Her türlü farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte  olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay-yıldızlı  bayrağımız altında birleştik. Çok şükür kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür  Suriye Ordusu'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor." 
 
Bu operasyonun yapılmasının birkaç ana sebebi olduğuna işaret eden  Yıldırım, Afrin bölgesinden Türkiye'ye sayısız roket saldırıları, terör  saldırıları olduğunu hatırlatarak, "Şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız  hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden  daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz. Sınır güvenliğimizin teminat  altına alınması lazım. Yetmedi, işte Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus ile Azez  arası El Bab'a kadar 2 bin kilometrekarelik alanda bugün huzur var, sükunet var,  130 bine yakın insan, bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü ve  yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitime başladı. Sağlık hizmetleri, belediye  hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor. Huzur geldi, barış geldi." diye  konuştu.  
 
Ancak 2014’ten beri terör örgütü PKK'nın, PYD ve YPG adı altında  Afrin'de insanlara kan kusturduğunu, zulüm yaptığını aktaran Yıldırım, şöyle  devam etti: 
 
"Orada kim var? Araplar var, Kürtler, Türkmenler var. Hani bunlar  Kürtlerin haklarını savunuyordu. Kürtlerin çocuklarını, daha ufak ufak sabileri  askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar, haraç istiyorlar, zorla vergi  topluyorlar. İş yerlerini ellerinden alıyorlar, evlerini ellerinden alıyorlar.  Her türlü zulmü yapıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba? Bunların zulmünden kaçıp  Türkiye’ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunanlar?  Bunlar katil, bunlar alçak, bunların işi öldürmek. Savunmasız insanları öldürmek.  Şimdi bir de onlara DEAŞ karıştı. Nasıl karıştı? Rakka'da operasyon yaptılar  hesapta PYD ve YPG ile beraber. Rakka'ya girdiler, oradaki bütün DEAŞ'lıları  davulla, zurnayla, arabalarla koruma da verip PKK'lılardan yanlarına, Rakka'dan  çıkardılar. Nereye gönderdiler? Afrin'e gönderdiler. Mısır'a gönderdiler. Türkiye  üzerinden Avrupa’ya göndermek için yola çıkardılar. Bütün bunlar dünyanın gözü  önünde oluyor. Artık bunu bilmeyen de yok. Kendini avutuyor. 'Efendim biz  mecburduk bunlarla iş tutmaya, işimiz bitince bırakacağız.' Siz bırakacaksınız da  onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse onların işi  bizi ilgilendirmez, ne yaparlarsa yapsınlar." 
 
"Türkiye, eski Türkiye değil" 
 
"Terör örgütü ile iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör  örgütü yok edilebilir mi?" diye soran Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın  ülkemizde siyasileri de birleştirdiğini, hem ana muhalefet hem MHP'nin genel  başkanlarına gelişmeleri ve operasyonun detaylarını anlatma fırsatı olduğunu  anlatarak, "Tek ses ve tek yürek olarak milletimizle beraber kahraman ordumuzun,  Mehmetçiklerimizin başarısı için duamız, desteğimiz devam ediyor. Allah onların  yar ve yardımcısı olsun. Unutmasınlar ki bu millet, 80 milyon, onların arkasında.  Başka bir şeye de ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
 
Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin  bu ve buna benzer operasyonları 40  yıldır yaptığına dikkati çekerek, "Bu operasyon üzerinden bizim ekonomimize  operasyon çekmeye çalışanların da iyi bilmesi lazım; Türkiye eski Türkiye değil,  yatırımlar devam ediyor, açılışlar devam ediyor, vatandaşın normal yaşamı devam  ediyor. Elhamdülillah ekonomimiz güçlü, ufak tefek dedikodulara, operasyonlara  pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam  oluşturmaya, refahı arttırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.   

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