Başbakan Yıldırım ve Merkel'den Deniz Yücel açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden memnun olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım , "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Almanyan Başbakanı Merkel de "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnuinşyet duydum" şeklinde konuştu.