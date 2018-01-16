Başbakan Yıldırım'dan flaş taşeron açıklaması

Anadolu Medya Ödül Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım , son zamanlarda gündemde olan "KİT'te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında ""KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye bağlı. Hazine, KİT'te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında da açılan kadrolarda uzun süredir KİT'lerde hizmet veren ve taşeron olarak tabir edilen vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Böylelikle sorun çözülmüş olacak. Düzenleme etap etap gerçekleşecek ve hemen başlayacak" ifadelerine yer verdi.

"YENİ PLANLAMA PEŞİNDELER"

Anadolu Medya Ödül Töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldırım, ABD 'nin skandal YPG hamlesi ile ilgili "Bölgede yeni planlama peşindeler. Bizimle aynı masada oturanlar bize karşı ordu kuruyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ABD'nin YPG'ye verdiği terör desteğiyle ilgili "Sınır korumak terör örgütüne mi kaldı? Biz kendi sınırımızı korururuz. Bölgede yeni planlama peşindeler. Bizimle aynı masada oturanlar bize karşı ordu kuruyor. Kim gerçek dost kim değil bugünlerde belli oluyor" açıklamalarında bulundu.