Başbakan Yıldırım: Bu harekat Afrin'le sınırlı değil

Büyük bir azim ve kararlılıla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek.

AFRİN HAREKATI

Türkiye olarak bu sorunun, iç savaşın otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak, bunun ötesinde de o bölgede, Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil. Nerede bir terör tehdidi varsa, orası bizim için bir hedeftir.

Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.