Başarısını ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor

Sosyal medyada paylaşımları kadar yaptığı yardımlarla takipçilerinin büyük beğenisini kazanan Cioman TikTok, Instagram ve YouTube’dan elde ettiği gelirleri çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına bağışlıyor.

Sosyal medya ile aile şirketinde çalışırken tanışan Cioman paylaşımlarının kısa sürede ciddi beğeniler alması üzerine sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasına girmeyi başardı.Başarılı fenomen Cioman sözü Decrat’a, müziği Berk Kirtis’e ait “Duramam” adlı şarkısı sosyal medya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlenme rakamına ulaştı.

Sosyal medyadan kazandığı gelirlerle Sevgi Kaan adlı küçük bir kız çocuğunun geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası yaşadığı belirtilen beyin hasarı için gereken tüm tedavi masraflarını üstlenmesinin ardından takipçilerinin büyük takdirini aldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı son TikTok paylaşımında sokakta mendil satarak ailesinin geçimini sağlayan yaşlı bir adamın tüm mendillerini satın alarak ve o gün sosyal medya üzerinden tüm kazandığı parayı yaşlı adama bağışladığı anlar ise kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı son TikTok paylaşımında sokakta mendil satarak ailesinin geçimini sağlayan yaşlı bir adamın tüm mendillerini satın alarak ve o gün sosyal medya üzerinden tüm kazandığı parayı yaşlı adama bağışladığı anlar ise kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Sosyal medya hesabından konu hakkında kısa bir açıklama yapan Cioman “ Sosyal medyaya adım attığım günden itibaren kazandıklarımla ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına bağış yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim” dedi.