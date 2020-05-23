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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 20:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde dün ilk bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve  Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde ilk bebeğin  dünyaya geldiğine ilişkin bir video paylaştı.
 
Bebeğe ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı  verildiğini belirten Koca, "Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba  ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Videoda, 3 bin 640 gram doğan Defne Sakura bebeğin 22 Mayıs'ta normal  doğumla dünyaya geldiği belirtildi.
 
Videoda görüşlerine yer verilen anne Tuğba Sönmez de çok mutlu  olduğunu ifade etti. Sönmez, "İnşallah vatana millete hayırlı olur. Çok memnunuz  çok çok güzel tertemiz bir hastane olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun."  diye konuştu.
 
 
 

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