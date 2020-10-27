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Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi?

Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi?