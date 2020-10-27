Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir PSG maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında, son Şampiyonlar Ligi finalisti Fransa temsilcisi PSG'yi konuk edecek. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor. Peki, Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İşte Başakşehir PSG maçı detayları...
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, ikinci maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 32. maçına Paris Saint-Germain ile çıkacak. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir PSG maçı, 28 Ekim'de Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir PSG karşılaşması 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ 14. KARŞILAŞMASI
Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, Avrupa'da 14. karşılaşmasına Paris Saint-Germain (PSG) karşısında çıkacak. Temsilcimiz Başakşehir, Buruk yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.