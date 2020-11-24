Başakşehir Manchester United bu akşam hangi kanalda? İşte, maçın ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Başakşehir, İngiliz devi Manchester United ile karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilen turuncu-lacivertliler, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nden mutlu bir skorla dönmek istiyor. Manchester United Başakşehir hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında bugün grup lideri Manchester United ile Old Trafford'da 23.00'te karşı karşıya geliyor.
Başakşehir, Old Trafford'dan puan çıkartarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Crivelli ise bu maçta yok.
MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ / H GRUBU / 4. HAFTA
MAÇ: Manchester United - Başakşehir
STAT: Old Trafford Stadyumu
TARİH: 24 Kasım 2020 Salı günü
SAAT: 23.00
YAYIN: Bein Sports 1
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
MUHTEMEL 11'LER
MANCHESTER UNITED
De GeaWan-Bissaka
Maguire
Lindelöf
Telles
Fred
Matic
Fernandes
Van de Beek
Rashford
Martial
BAŞAKŞEHİR
Mert
Bolingoli
Epureanu
Skrtel
Rafael
Berkay
İrfan Can
Mahmut
Visca
Deniz
Demba Ba