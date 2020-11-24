Başakşehir Manchester United bu akşam hangi kanalda? İşte, maçın ilk 11'leri

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Manchester United ile karşı karşıya geliyor. 24 Kasım 2020 Salı günü saat 23.00'te başlayacak mücadelenim hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Başakşehir, İngiliz devi Manchester United ile karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilen turuncu-lacivertliler, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nden mutlu bir skorla dönmek istiyor. Manchester United Başakşehir hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında bugün grup lideri Manchester United ile Old Trafford'da 23.00'te karşı karşıya geliyor.

Başakşehir, Old Trafford'dan puan çıkartarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Crivelli ise bu maçta yok.

MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ / H GRUBU / 4. HAFTA

MAÇ: Manchester United - Başakşehir

STAT: Old Trafford Stadyumu

TARİH: 24 Kasım 2020 Salı günü

SAAT: 23.00

YAYIN: Bein Sports 1

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNITED

De GeaWan-Bissaka

Maguire

Lindelöf

Telles

Fred

Matic

Fernandes

Van de Beek

Rashford

Martial

BAŞAKŞEHİR

Mert

Bolingoli

Epureanu

Skrtel

Rafael

Berkay

İrfan Can

Mahmut

Visca

Deniz

Demba Ba