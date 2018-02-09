Başakşehir’e yatırıma devam

İstanbul Başakşehir’de bugüne kadar 29 bin bağımsız birim hayata geçiren Emlak Konut, bölgede yatırıma devam ediyor. Şirket, son olarak yeni belediye hizmet binasının inşası için protokol imzaladı

Başakşehir bölgesinde bugüne kadar tamamlanan ve devam eden olmak üzere yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm inşasını gerçekleştiren Emlak Konut bölgede projeler geliştirmeye devam ediyor. Şirket şimdi de yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladı.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir’de çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, “Başakşehir’de Emlak Konut olarak tamamlanan ve devam eden olmak üzere bugüne kadar 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 adet cami inşasına imza attık” dedi.

Kuzey Yakası projesiyle beraber bu bölgede 360 bin metrekarelik şehir parkı, 37 bin metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceklerini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti: “Yakın zamanda kent meydanımızı ve buradaki 5 bin kişilik camimizi hizmet verecek hale getireceğiz. Şimdi de Kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için protokol imzaladık.”

5 bloktan oluşuyor