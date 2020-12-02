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Başakşehir'de zincirleme kaza! Otobüs, kamyon ve iki araba...

DHA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 10:55 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 10:58

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu.


İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
 
 
 
 
 

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