Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.