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Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 19:46 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 19:46

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da,  aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup  arasında, tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi  öldü, 2 kişi yaralandı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda  özel harekat polisi sevk edildi.
 
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar,  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu  morguna kaldırıldı.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 
  
 

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Başakşehir grup silahlı kavga
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