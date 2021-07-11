Kaza, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.D. dayısının kullandığı ileri sürülen hafriyat kamyonuna binmeye çalıştı. Binemeden düşen H.D., hareket eden kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Başakşehir'de 16 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında kaldı
Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA) | 11 Temmuz 2021 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 21:26