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Başakşehir'de 16 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında kaldı

Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA) |  11 Temmuz 2021 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 21:26

Başakşehir'de Kayabaşı mezarlığı önünde 16 yaşındaki H.D. hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.D. dayısının kullandığı ileri sürülen hafriyat kamyonuna binmeye çalıştı. Binemeden düşen H.D., hareket eden kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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