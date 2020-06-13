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Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

13 Haziran 2020 Cumartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 12:30

Corona virüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...


Corona virüs salgını nedeniyle verilen uzun aradan sonra Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11'leri...
 
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu. Başakşehir, Alanyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise Erol Bulut yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmek istiyor.
 
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Alanyaspor maçı saat 18:30'da başlayacak. Başakşehir - Alanyaspor  mücadelesi beIN Sport'ta yayınlanacak. Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
 
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK OYUNCU YOK
 
Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giymeye hazır.
 
SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA
 
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Başakşehir
Mert Günok
Caiçara
Skrtel
Epureanu
Clichy
Mahmut Tekdemir
İrfan Can Kahveci
Visca
Aleksic
Elia
Crivelli
 
Alanyaspor
Marafona
Onur Bulut
Tzavellas
Caulker
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Siopis
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Cisse
 

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